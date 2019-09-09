Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 22:40

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Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - США и Россия договорились о проведении ежегодного двустороннего диалога по проблеме борьбы с терроризмом, говорится в заявлении госдепа, распространенном в понедельник.

"Соединенные Штаты и Россия договорились об организации американо-российского диалога на высоком уровне на ежегодной основе по вопросам борьбы против терроризма", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что в ближайшие месяцы эксперты из двух стран в сфере контртерроризма проведут встречу, чтобы изучить возможности для дальнейшего сотрудничества по этому вопросу.

Салливан подчеркнул, что надеется на то, что диалог по борьбе против терроризма будет полезен обеим странам. Также он призвал активизировать обмен информацией о террористах. Также он приветствовал участие РФ в организации Глобального контртеррористического форума в рамках Генассамблеи ООН.

Замгоссекретаря заявил о стремлении продолжать введение санкций ООН против связанных с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) лиц, а также - работу по уничтожению источников финансирования террористов.

Наконец, он призвал РФ поддержать усилия США по разработке стандартов ИКАО для защиты авиатранспорта от террористов.

Заявление было распространено по итогам встречи замгоссекретаря США Джона Салливана с заместителем главы МИД РФ Олегом Сыромолотовым в Вене.

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