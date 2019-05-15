Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 2:17

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - США и Россия договорились о ряде конкретных шагов для разрешения ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео журналистам по итогам встречи в Сочи с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

Отвечая на вопрос журналистов, сопровождавших его, были ли предприняты конкретные шаги для решения сирийской ситуации, Помпео сказал: "Были".

"Но ничего, чем я действительно могу поделиться с вами. Но они были. Есть вещи, которые, я думаю, можем сделать и мы, и они ", - добавил он.

В частности, отметил Помпео, теперь Россия и США могут сделать первый шаг для того, чтобы разблокировать политический процесс, связанный с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

"Думаю, обе стороны могут теперь начать работать вместе таким образом, который разблокирует этот процесс, обеспечить по меньшей мере его первый шаг к формированию Конституционного комитета Сирии", - подчеркнул госсекретарь США.

"Думаю, теперь у нас есть общее понимание тех моментов, где мы пробуксовываем, которые, считаю, мы можем преодолеть", - заявил Помпео.

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