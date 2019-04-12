Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 17:48

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Делегации США и России обсудили в Женеве вопросы, связанные с соблюдением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в распространенном в четверг сообщении госдепа.

"Делегации из США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с имплементацией договора", - отмечается в нем.

В заявлении говорится, что сессия прошла с 3 до 12 апреля.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позитивно оценивает шансы на продление ДСНВ.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!