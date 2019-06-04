Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 1:52

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью Defense One сообщила о запланированных переговорах между США и Россией.

"У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я рассчитываю на их проведение на более высоком уровне. Нам предстоят некоторые дискуссии", - заявила Томпсон.

Она отметила, что не обсуждала с коллегами из России вопрос о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на прошедшей в Сингапуре конференции по вопросам безопасности "Шангри-ла диалог", так как уровень мероприятия был не тот.

При этом замгоссекретаря не уточнила, когда именно и где состоятся переговоры между Россией и США.

1вз тг

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