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Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 4:18 17.07.2018 - 04:18

*** До саммита в Хельсинки отношения между странами были в критическом состоянии

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Обсуждение вопросов нераспространения ядерных вооружений между США и Россией только начинается, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Мы только на начальной стадии обсуждения этого важного вопроса. Вопрос ядерного нераспространения я считаю для себя важнейшим", - сказал американский лидер.

Он уточнил, что эта проблема касается также договоров об ограничении наступательных вооружений и вопросов ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Д.Трамп напомнил, что Соединенные Штаты и Россия обладают примерно 90% всего мирового ядерного арсенала.

По его мнению, до хельсинкской встречи отношения между двумя странами находились в критическом состоянии.

"У нас все до сегодняшнего дня все было ужасно, ужасно опасно, как я считаю", - сказал американский президент.

Он отметил, что развитию нормальных отношений препятствовала внутриполитическая ситуация в США.

"Нас разделила постоянно ведущаяся охота на ведьм", - сказал он, подразумевая вменяемый его команде оппонентами якобы имевший место сговор с Россией в ходе предвыборной кампании.

"После сегодняшней встречи, думаю, у нас с Россией все будет хорошо", - заявил Д.Трамп.

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