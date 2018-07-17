США и Россия только начинают обсуждать вопросы ядерных вооружений - Трамп
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*** До саммита в Хельсинки отношения между странами были в критическом состоянии
Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Обсуждение вопросов нераспространения ядерных вооружений между США и Россией только начинается, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Мы только на начальной стадии обсуждения этого важного вопроса. Вопрос ядерного нераспространения я считаю для себя важнейшим", - сказал американский лидер.
Он уточнил, что эта проблема касается также договоров об ограничении наступательных вооружений и вопросов ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Д.Трамп напомнил, что Соединенные Штаты и Россия обладают примерно 90% всего мирового ядерного арсенала.
По его мнению, до хельсинкской встречи отношения между двумя странами находились в критическом состоянии.
"У нас все до сегодняшнего дня все было ужасно, ужасно опасно, как я считаю", - сказал американский президент.
Он отметил, что развитию нормальных отношений препятствовала внутриполитическая ситуация в США.
"Нас разделила постоянно ведущаяся охота на ведьм", - сказал он, подразумевая вменяемый его команде оппонентами якобы имевший место сговор с Россией в ходе предвыборной кампании.
"После сегодняшней встречи, думаю, у нас с Россией все будет хорошо", - заявил Д.Трамп.
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Интерфакс