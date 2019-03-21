Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 16:53

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что военное руководство страны не рассматривает отношения Вашингтона и Москвы как враждебные.

"Нет, они наши конкуренты, я бы так охарактеризовал эти отношения", - сказал Дж.Данфорд в Атлантическом совете, отвечая на вопрос о том, считают ли в командовании американской армии Россию врагом США.

"Я бы назвал это соперничеством, но в этом противостоянии есть военное измерение", - добавил Дж.Данфорд.

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