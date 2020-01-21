Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 16:20

Дубай. 21 января. ИНТЕРФАКС - США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) на переговорах все ближе продвигаются к заключению мирного соглашения, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Вашингтоне, знакомый с ходом переговоров, и на официального представителя талибов Забихуллу Муджахида.

При этом агентство уточняет, что это уже второй раз за последние месяцы, когда стороны приблизились к достижению соглашения, но в прошлой раз, в сентябре 2019 года, президент США Дональд Трамп в ответ на атаку в Кабуле распорядился прервать переговоры.

"После соглашения у США будет только посольство в Кабуле - для дипломатических отношений. Все их военные уйдут из страны", - цитирует Bloomberg слова Забихуллы Муджахида.

По его словам, в соответствии с будущим соглашением с талибами США обязуются в течение 135 дней после подписания соглашения вывести 5 тыс. военных из 13-тысячного контингента, а остальную часть военнослужащих выводить постепенно.

Муджахид пояснил, что в возобновившихся накануне вечером переговорах в Дохе, где у талибов есть политическое представительство, участвуют и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, и командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

Он заявил, что стороны обсуждают предложение талибов на 7 - 10 дней ввести режим прекращения огня в Афганистане - для реализации последующих мирных инициатив; а также место и время заключения мира.

Ранее представитель талибов в Дохе Сухаиль Шахин сообщил пакистанской газете The Dawn, что руководство "Талибана" рассчитывают на заключение мирного соглашении с США до конца января.

Агентство Associated press (AP) ранее сообщало, что на переговорах США и талибов ключевое условие Вашингтона состояло в обещании талибов не позволять каким-либо террористическим группам использовать Афганистан в качестве своей базы. Еще одна важная составляющая соглашения, которое США и талибы вырабатывали более года, состоит в последующей - после заключения мира американцами и талибами - организации межафганских переговоров.

Согласно информации AP, эти переговоры планируют начать в течение двух недель после подписания мирного соглашения США с талибами. Среди тем для обсуждения на межафганских переговорах - судьба десятков тысяч боевиков "Талибана" и военизированных групп, подчиняющихся различным афганским полевым командирам, свобода слова, права женщин.

По данным Bloomberg, талибы в настоящий момент контролируют или оспаривают контроль над половиной территории Афганистана - больше, чем когда-либо со времени начала американской военной операции в этой стране в 2001 году.

1аю бп

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