Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что у России и США появится более широкий круг общих интересов, несмотря на непохожесть двух государств.

"Есть очень много важных мест, где Соединенные Штаты и Россия могут вместе работать. И я честно желал бы, чтобы их было больше. Я бы хотел, чтобы Россия делала больше для того, чтобы позволить нам найти общий круг интересов, несмотря на то, что наши страны очень не похожи друг на друга", - заявил он в интервью KSNT NBC News, стенограмма которого распространена Госдепартаментом США.

Он добавил, что у США и России "есть темы, по которым мы ведем важные обсуждения", указав на факт, что две страны сотрудничали по вопросам, связанным с противодействием терроризму.

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