Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 15:35

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - США и их союзники по Североатлантическому альянсу намерены обсуждать различные меры в случае прекращения действия ДРСМД, в том числе - укрепление противоракетной обороны, заявил в четверг в ходе пресс-конференции и.о. Пентагона Марк Эспер.

"Нам как альянсу нужно заранее обсудить различные меры, и укрепление противоракетной обороны однозначно будет частью этих (обсуждаемых - ИФ) мер", - заявил он.

Он отметил, что Вашингтон работает исключительно над разработкой неядерных ракет в случае прекращения существования договора. Эспер подчеркнул, что США привержены договору, и намерены соблюдать со своей стороны его условия до конца.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

1 февраля этого года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - 2 августа - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

1эф ар

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