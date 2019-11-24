Этот контент был опубликован 24 ноября 2019 г. 16:55

Кабул. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) приступили к неофициальным переговорам в Дохе, передает в воскресенье телеканал Tolo news со ссылкой на ряд источников.

"Прямо сейчас в тайне проходят переговоры, и я думаю, что они складываются в пользу Афганистана", - заявил бывший командир талибов Акбар Агха.

В свою очередь представитель администрации афганского президента Седик Седикки сообщил, что Вашингтон консультируется с правительством Афганистана.

По данным источников, США и талибы обсуждают способы снизить насилие в Афганистане, а также возобновление официальных переговоров между Вашингтоном и "Талибаном".

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров выработали проект соглашения о прекращении огня, выводе из страны иностранных войск и началу межафганских переговоров о мире.

Предполагалось, что такие переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло.

Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с талибами.

1аю ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!