Кабул. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) приступили к неофициальным переговорам в Дохе, передает в воскресенье телеканал Tolo news со ссылкой на ряд источников.
"Прямо сейчас в тайне проходят переговоры, и я думаю, что они складываются в пользу Афганистана", - заявил бывший командир талибов Акбар Агха.
В свою очередь представитель администрации афганского президента Седик Седикки сообщил, что Вашингтон консультируется с правительством Афганистана.
По данным источников, США и талибы обсуждают способы снизить насилие в Афганистане, а также возобновление официальных переговоров между Вашингтоном и "Талибаном".
Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров выработали проект соглашения о прекращении огня, выводе из страны иностранных войск и началу межафганских переговоров о мире.
Предполагалось, что такие переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло.
Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с талибами.
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