Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 16:42

Дубай. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Представители США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) на переговорах в Катаре подготовили проект соглашения, в котором, в частности, говорится о выводе американских войск из Афганистана, сообщает афганский телеканал "Толо-ньюс" со ссылкой на источники.

В документе, в частности, говорится о готовности талибов прекратить контакты с террористическими группировками, в том числе - с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - ИФ). Более того, представители движения "Талибан" готовы вести борьбу против этих группировок. США, в свою очередь, выразили готовность вывести свои войска из Афганистана. При этом, как отмечает телеканал, у него нет информации о возможных сроках вывода контингента.

Планируется, что и при таком развитии событий вывод войск будет не полным, и в Афганистане остается небольшое количество американских военных баз, подчеркивает телеканал.

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