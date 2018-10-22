США и Турция в ближайшие дни планируют начать совместное патрулирование в районе Манбиджа
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Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Американские и турецкие военные в ближайшие дни, как ожидается, начнут совместное патрулирование в районе города Манбидж на севере Сирии, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на главу командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке Джозефа Вотела.
По его словам, в настоящее время будущие патрульные проходят обучение, которое продлится еще несколько дней.
Он не конкретизировал какие-либо подробности о составе патрулей, отметив лишь, что они сделают ситуацию в регионе более безопасной.
При этом генерал охарактеризовал обстановку в районе Манбидж как стабильную.
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Интерфакс