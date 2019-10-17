Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 19:50

***Курдские отряды YPG получат 120 часов на отвод сил

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - США и Турции смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре.

"Сегодня США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии", - сказал он на пресс-конференции.

"Турция приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода (курдских сил - ИФ)", - продолжил вице-президент.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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