Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 22:48

(обобщенная версия)

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы, сообщил на пресс-конференции в четверг вице-президент США Майк Пенс.

Такие заявления он сделал по итогам своих переговоров в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и при участии госсекретаря США Майка Помпео.

"Турция приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции "Источник мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода (курдских сил - ИФ)", - сказал вице-президент.

Пенс подчеркнул, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км - ИФ) к югу от границы" с Турцией, и что этот процесс уже идет.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.

"Зона безопасности (на севере Сирии - ИФ) будет контролироваться вооруженными силами Турции. Тяжелое оружие будет изъято", - отмечал министр.

"США приняли наши условия. Мы достигли договоренностей о сдаче тяжелого вооружения YPG и о разрушении их фортификационных сооружений", - также заявлял он.

НЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ, А ПАУЗА В ОПЕРАЦИИ "ИСТОЧНИК МИРА"

В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция лишь приостанавливает операцию "Источник мира" на севере Сирии.

"Операция не остановлена, а лишь приостановлена. Речь не идет о перемирии", - приводили его слова турецкие СМИ.

Чавушоглу пояснил, что об окончательном прекращении операции "Источник мира" можно будет говорить, лишь когда "все террористы покинут зону безопасности".

ЗНАЧЕНИЕ ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По итогам переговоров Турции и США в Анкаре было обнародовано совместное коммюнике, в котором стороны признали важность поддержания 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.

"Обе стороны пришли к согласию относительно важности и функциональности зоны безопасности, необходимой для того, чтобы отдать должное обеспокоенности Турции проблемами обеспечения национальной безопасности. Функционирование зоны безопасности главным образом будут обеспечивать вооруженные силы Турции", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в зоне безопасности "будет собрано тяжелое вооружение, находящееся в распоряжении "Отрядов народной самообороны" (YPG - ИФ), разрушены их фортификационные сооружения и другие позиции".

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТМЕНЫ САНКЦИЙ США ПРОТИВ ТУРЦИИ

Выступая в четверг, Пенс также подчеркнул, что Вашингтон отзовет санкции против Турции и не будет вводить новых после того, как Анкара завершит операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

"По мере прекращения огня (в Сирии) США не будут вводить новых санкций (против Турции), и как только установится постоянный режим прекращения огня, президент (США) согласился отозвать все экономические санкции, которые были введены в минувший понедельник", - сказал он.

Позднее президент США Дональд Трамп, по прибытии в штат Техас, приветствовал заключение соглашения и сказал, что санкции против Турции отменят, как только на севере Сирии заработает режим прекращения огня.

РЕАКЦИЯ КУРДОВ

Лидер "Сирийских демократических сил" (СДС) Мазлум Абди в четверг приветствовали соглашение о прекращении огня на севере Сирии.

"Мы согласны с прекращением огня. Оно является результатом сопротивления курдов, арабов, ассирийцев и давления со стороны международного сообщества", - заявил Абди в эфире телеканала Ronahi TV.

В то же время он отметил, что СДС не согласятся с присутствием турецких сил в регионе.

"Мы не примем оккупацию и демографических изменений в регионе", - добавил Кобани.

Помимо этого, он подчеркнул, что договоренности о прекращении огня касаются не всей пограничной между Турцией и Сирией зоны, а лишь небольшого участка местности - между Телль-эль-Абьядом и Рас-эль-Айном.

Также ранее СМИ, близкие к сирийским курдам, сообщали, что курдские власти не согласны с идеей создания 30-километровой зоны безопасности у границы с Турцией, решение о создании которой приняли Турция и США

"Мы ранее уже заявляли, что отвергаем предложения Турции вступить на территорию Сирии на глубину в 30 км", - приводили СМИ слова представителя администрации самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии Алдара Халила.

В то же время Дамаск еще не обозначал точно свою позицию по соглашению.

ПРИСУТСТВИЕ СИРИЙСКИХ И РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ

Остается открытым и вопрос с возможным присутствием в создаваемой зоне безопасности сирийских правительственных сил и российских военных. Так, накануне западные СМИ сообщали со ссылкой на информационные ресурсы, связанные с сирийской оппозицией, что Сирийская арабская армия и военные РФ в среду вступили в сирийский город Кобани, лежащий на границе с Турцией.

Эту ситуацию, в том числе, затронул на пресс-конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара осведомлена о вводе сирийских войск в ряд регионов на северо-востоке Сирии, которые находятся на территории новой зоны безопасности.

"Режим (Дамаск) вошел в ряд регионов, в том числе в Манбидж, Айн эль-Араб и Кобани", - сказал он.

"Анкара обсудит этот вопрос с российской стороной", - добавил Чавушоглу.

Он добавил, что не было договоренности по поводу обязательств Анкары не вести боевых действий против населения города Кобани.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Анкара уже долго время стремилась очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и другие страны подвергли эту операцию критике.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские YPG из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

В минувшее воскресенье 13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.

Кроме этого, проекты санкций против Турции стали готовить и Палата представителей Конгресса США, и Сенат.

В свою очередь Великобритания, Франция, ФРГ, Нидерланды, Италия, Норвегия приняли решение приостановить дальнейшие продажи оружия Турции из-за ее операции в Сирии.

Однако как сообщила в минувший вторник итальянская газета "Соле 24 - оре", главы МИД ЕС в понедельник 14 октября не смогли договориться о введении общего для всего Евросоюза оружейного эмбарго в отношении Турции, так как против таких мер выступили Болгария и Венгрия.

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