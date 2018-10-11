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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 21:43 11.10.2018 - 21:43

***США обязуются ослабить экономическое давление на Турцию

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация США достигла тайного соглашения с турецкими властями, согласно которому пастор из американского штата Северная Каролина Эндрю Брансона будет выпущен на свободу в Турции после следующих судебных слушаний по его делу.

Об этом сообщил американский телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.

При этом в Вашингтоне ожидают, что после освобождения Э.Брансон вернется в США в ближайшие дни.

Точные детали этого соглашения неизвестны. Однако по данным Эн-Би-Си, оно предполагает, что США ослабят экономическое давление на Турцию.

"Мы продолжаем верить, что пастор Брансон невиновен, и слушания, назначенные на пятницу, станут возможностью для турецкой судебной системы освободить гражданина США", - приводит Эн-Би-Си слова одного из сотрудников американской администрации.

В свою очередь представитель госдепа Хизэр Нойерт заявила, что ей неизвестно о каких-либо подобных договоренностях.

Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Э.Брансона.

1кю аю

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