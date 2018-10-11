США и Турция заключили секретное соглашение об освобождении Анкарой американского пастора Брансона - СМИ
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***США обязуются ослабить экономическое давление на Турцию
Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация США достигла тайного соглашения с турецкими властями, согласно которому пастор из американского штата Северная Каролина Эндрю Брансона будет выпущен на свободу в Турции после следующих судебных слушаний по его делу.
Об этом сообщил американский телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.
При этом в Вашингтоне ожидают, что после освобождения Э.Брансон вернется в США в ближайшие дни.
Точные детали этого соглашения неизвестны. Однако по данным Эн-Би-Си, оно предполагает, что США ослабят экономическое давление на Турцию.
"Мы продолжаем верить, что пастор Брансон невиновен, и слушания, назначенные на пятницу, станут возможностью для турецкой судебной системы освободить гражданина США", - приводит Эн-Би-Си слова одного из сотрудников американской администрации.
В свою очередь представитель госдепа Хизэр Нойерт заявила, что ей неизвестно о каких-либо подобных договоренностях.
Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Э.Брансона.
1кю аю
Интерфакс