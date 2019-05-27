Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 10:46

Токио. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Япония и США планируют активизировать сотрудничество в пилотируемых полетах с целью исследования космического пространства, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Сегодня я рад подтвердить, что мы с премьер-министром (Японии Синдзо - ИФ) Абэ существенно расширить сотрудничество в сфере пилотируемых полетов с целью исследования космического пространства. Япония присоединится к миссиям наших астронавтов в космосе", - пообещал он в ходе визита в Японию.

"Мы (вместе с японцами - ИФ) отправимся на Луну. Мы очень скоро отправимся и на Марс. Очень волнительно. Кроме того, с военной точки зрения, сейчас нет ничего важнее космоса", - сказал Трамп.

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