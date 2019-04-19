Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 16:52

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Япония и США тесно сотрудничают в таких областях как космос и киберпространство, чтобы совместно противостоять возможным угрозам в этих сферах со стороны Китая и России, заявил министр обороны США Патрик Шанахан.

"Эти области (космос и киберпространство - ИФ) крайне важны для защиты нашего будущего, и мы не сидим сложа руки, пока наши российские и китайские соперники пытаются подорвать наши усилия и вооружить эти сферы", - заявил П.Шанахан в пятницу на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Когда мы смотрим в будущее, мы не можем ограничиваться лишь географическими понятиями. У космического пространства и киберпространства нет привязки к какому-то месту", - подчеркнул он, добавив, что эти сферы предлагают прекрасные возможности для сотрудничества и союза.

"Япония разделяет наши взгляды в этом вопросе. Мы работаем вместе, чтобы быстро адаптироваться и реализовывать наши возможности", - подытожил он.

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