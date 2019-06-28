Токио. 28 июня. ИНТЕРФАКС - США и Япония ускорят дискуссии по торговым договоренностям между двумя странами, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на министра экономики Японии Тосимицу Мотэги.
Японский министр в пятницу провел встречу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером на саммите G20 в Осаке.
После встречи Мотеги заявил, что они с Лайтхайзером договорились "активно способствовать встречам, чтобы продвигать переговоры".
Встречи было решено начать уже со следующего месяца, отмечают СМИ.
Ранее в пятницу в рамках G20 встретились президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Ранее Лайтхайзер заявлял, что США хотели бы как можно скорее заключить новое торговое соглашение с Японией, и в Токио понимают это желание Вашингтона.
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