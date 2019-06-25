Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 12:36

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - США на разных уровнях обсуждали с Турцией вопрос размещения российских систем ПВО С-400, однако так и не поменяли свою позицию по этому вопросу, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

"Да, мы достаточно много об этом говорили (с турецким руководством - ИФ) на многих уровнях. Позиция США тверда: нельзя иметь российскую систему ПВО, такую как С-400, вблизи от того места, где мы чиним, и строим, и содержим F-35", - сказала Хатчинсон, отвечая на вопрос "Интерфакса" на видеоконференции.

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