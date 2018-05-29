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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 22:06 29.05.2018 - 22:06

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США продолжают контакты с российской стороной, чтобы обеспечить стабильность в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Мы поднимали этот вопрос через наш канал мониторинга (ситуации в Сирии - ИФ)", - сказала она на брифинге в Вашингтоне. Х.Нойерт добавила, что по данной теме "переговоры (с Россией - ИФ) продолжаются".

Представитель госдепа подчеркнула, что данная зона деэскалации "в целом успешно функционировала с июля прошлого года".

На прошлой неделе в госдепе заявили, что власти США обеспокоены данными о подготовке сирийскими правительственными войсками наступательной операции в зоне деэскалации на юго-западе Сирии.

"США обеспокоены сообщениями о готовящейся операции режима Асада на юго-западе Сирии - в границах зоны деэскалации, которая была согласовала США, Иорданией и Российской Федерацией в прошлом году. Эту договоренность подтвердили президенты Трамп и Путин в Дананге (Вьетнам) в ноябре", - говорилось в заявлении Х.Нойерт.

"Мы предостерегаем сирийский режим от любых действий, рискующих усугубить конфликт или поставить под угрозу перемирие. Будучи гарантом данной зоны деэскалации совместно с Россией и Иорданией, США будут предпринимать решительные и необходимые меры в ответ на нарушения Асада", - сказала она.

Х.Нойерт призвала РФ "использовать рычаги влияния дипломатического и военного характера на режим Асада, чтобы добиться прекращения атак и заставить режим Асада отказаться от дальнейших наступательных операций".

В заявлении не уточнялось, о какой именно готовящейся сирийской военной операции идет речь и из каких источников получены подобные данные.

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