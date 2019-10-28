Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 13:17

Стамбул. 28 октября. ИНТЕРФАКС - США предупредили Турцию об операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и координировали с Анкарой свои действия, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"США предупредили Турцию об операции по уничтожению главаря ИГ Аль Багдади", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.

По словам Чавушоглу, "стороны координировали действия по операции в Идлибе".

Кроме того, глава МИД Турции сообщил, что Анкара, как и прежде, намерена бороться с террористами ИГ.

"Приостановка операции "Источник мира" не означает отказа от шагов по уничтожению террористов, оставшихся на северо-востоке Сирии", - сказал министр.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер также заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!