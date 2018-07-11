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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 3:30 11.07.2018 - 03:30

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Координация действий по нагнетанию давления на Иран была основной задачей недавнего визита в Саудовскую Аравию представительной делегации американского госдепартамента, заявил журналистам на условиях анонимности представитель ведомства.

"Мы ездили в Саудовскую Аравию для координации действий по более жесткому давлению на Иран", - сказал чиновник.

Он отметил, что в ходе визита представители двух стран "обсудили новые пути лишения (иранского - ИФ) режима доходов, используемых для того, что терроризировать народ и другие страны".

В частности, по словам представителя госдепа, на переговорах затрагивались вопросы поддержания стабильности на нефтяном рынке "во избежание волатильности".

"Мы также обсудили санкции США против Ирана, вводимые для того, чтобы он не мог использовать доходы для финансирования терроризма", - отметил дипломат.

Он сказал, что стороны в беседах коснулись мер по "минимизации дестабилизации нефтяного рынка и оказания помощи партнерам в поиске альтернатив поставкам иранской нефти".

При этом чиновник назвал Саудовскую Аравию "ключевым партнером США в реализации усилий по изоляции Ирана".

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международного соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года и восстановлении существовавших до его подписания экономических и финансовых санкций против Тегерана.

Санкции могут распространяться на те страны, которые продолжат деловые отношения с Ираном, в частности, закупки иранской нефти.

1гк тг

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