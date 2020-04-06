Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 0:18

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - США лидируют в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19, потому что проводят больше тестов, чем другие страны, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Есть страны, в которых заболевших больше. Просто чем больше вы проводите тестов, тем больше случаев вы выявляете", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп пояснил, что в США протестировали более 1 млн человек на наличие коронавируса. По его словам, никто в мире не проводит сейчас тестирование более интенсивно, чем Штаты.

В США выявлено уже более 360 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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