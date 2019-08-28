Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 9:04

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне хотят, чтобы народ Ирана так повлиял на власти своей страны, чтобы с Тегераном можно было бы вести переговоры, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы желаем, чтобы Иран был нормальной страной. Мы хотим, чтобы народ Ирана добился успехов в изменении поведения своего руководства. Когда они сделают это, мы будем рады сесть за стол переговоров", - заявил Помпео в интервью американскому телеканалу NBC.

Он подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Тегераном начнут налаживаться, когда иранская политика прекратит подвергать угрозам граждан США.

"Речь идет не о том, чтобы кого-либо наказывать. Речь идет об обеспечении безопасности американского народа. Когда мы сделаем это, мы будем рады провести встречу с иранской стороной и предоставить им ресурсы и капитал, нужные им, чтобы стать успешной страной", - заверил Помпео.

Он также повторил, что благодаря политике США Дональда Трампа, финансовые поступления в Иран сократились, и теперь иранским властям приходится "выбирать, какие из террористических групп финансировать".

Ранее на саммите G7 Трамп признал, что в Вашингтоне не делают ставки на смену власти в Тегеране.

Он напомнил, что США добиваются от Ирана гарантий отсутствия у него ядерного оружия. В связи с этим Трамп отметил, что "соглашение по (ядерной программе Тегерана - ИФ), которое заключил Обама, очень скоро потеряет силу".

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани накануне заявил, что если США не "сделают первый шаг", отменив все санкции в отношении Ирана, то ситуация в отношениях между странами не изменится.

1аю ар

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