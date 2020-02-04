Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 16:27

Берлин. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - США могут принять новые санкции против "Северного потока 2", если РФ будет пытаться достроить этот газопровод, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

"Если Россия попытается достроить недостающие километры газопровода на Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон, сообщает источники в дипломатических кругах в Вашингтоне",- пишет во вторник издание.

В этот раз санкции могут коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, или фирм, которые принимают газ.

"Все это может произойти очень быстро, говорят источники, возможно еще в феврале или марте", - указывает издание.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд куб. м. газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока 2" заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы по прокладке магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Изначально ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" был запланирован на конец 2019 года.

1тф аю ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!