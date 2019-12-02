Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", включены в проект оборонного бюджета США на следующий год, сообщает газета Bild.
Компании, участвующим в проекте, потеряют доступ к американскому бизнесу, пишет газета.
Сенату и Палате представителей еще предстоит согласовать законопроект об ассигнованиях на оборону, сообщает Bild со ссылкой на сообщения в СМИ и главу комитета по иностранным делам Сената США Джима Раша.
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