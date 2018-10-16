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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 18:56 16.10.2018 - 18:56

*** Такая возможность оговаривается в черновом варианте стратегии США по Сирии

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию по Сирии, которая, в частности, предусматривает введение санкций в отношении российских и иранских компаний, занимающихся реконструкцией в Сирии, сообщает во вторник телеканал "Эн-би-си ньюс" со ссылкой на источники, знакомые со стратегией.

Новая стратегия в значительной степени сосредоточена на том, чтобы вытеснить Иран и дружественные ему силы из Сирии, отмечает телеканал. Стратегия, по данным телеканала, не подразумевает прямого нападения американских военных на иранские силы или их союзников.

Напротив, для того, чтобы вытеснить Иран из Сирии, США планируют использовать политические и дипломатические усилия, направленные на финансовое давление на Иран, сообщает телеканал.

Так, по данным источников телеканала, знакомых с планом, США планируют не выделять помощь на восстановление тех районов Сирии, где присутствуют российские и иранские войска.

"США также могут ввести санкции против российских и иранских компаний, работающих над реконструкцией в Сирии", - сообщает "Эн-би-си ньюс".

Стратегия также подразумевает продолжение борьбы с оставшимися очагами сопротивления ИГ (террористическая организация, запрещена в России) и поиск способа политического перехода в Сирии после ухода оттуда ИГ и Ирана.

В Минобороны США опасаются, что возросшее внимание к Ирану на фоне присутствия иранских и американских войск на территории Сирии, может в большей степени втянуть США в конфликт, отмечает телеканал.

Источник телеканала, работающий в сфере обороны, рассказал, что согласно новому плану Минобороны США продолжит говорить о миссии в Сирии как об операции, направленной против ИГ, Белый дом и госдепартамент, в свою очередь, сфокусируются на экономическом и дипломатическом давлении на Иран.

Новая стратегия не включает в себя обязательным пунктом уход от власти президента Сирии Башара Асада, отмечает телеканал. В то же время, авторы стратегии настаивают, что у нового правительства Сирии не должно быть тесных связей с Ираном.

По данным телеканала, с прошлого года стратегия Д.Трампа по Сирии включает в себя четыре цели: разбить ИГ, помешать сирийским властям использовать химическое оружие, содействовать политическому переходу в Дамаске, а также сдержать Иран.

В апреле Д.Трамп заявлял, что он хочет, чтобы американские войска ушли из Сирии. Однако американские политики и международные союзники США уговорили Д.Трампа оставить войска в Сирии.

Так, противники вывода американских войск заявляли Д.Трампу, что их выход создаст в Сирии вакуум, который заполнят Иран и ИГ, что и заставило Д.Трампа задуматься о сохранении войск в Сирии, сообщает телеканал.

Администрация Д.Трампа полагает, что санкции, которые США ввели против Ирана, уже оказывают эффект на Иран, а дальнейшее экономическое давление на страну помешает действиям иранских сил в Сирии.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

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