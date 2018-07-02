Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 18:24 02.07.2018 - 18:24

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Власти США могут выдворить из страны около 2,5 тыс. иранцев, получивших американское гражданство в рамках сделки Тегерана с "шестеркой" по атому, сообщает телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на интервью председателя комитета по атому в парламенте Ирана Моджтабу Зольнура иранской газете "Этемад".

Он рассказал, что администрация экс-президента США Барака Обамы предоставила 2,5 тыс. молодым жителям Ирана, в том числе представителям семей чиновников, американское гражданство в рамках сделки по атому. По его словам, это было сделано как жест доброй воли высокопоставленным чиновникам, связанным с президентом Хасаном Рухани.

"Если сегодня этих иранцев выдворят из страны, станет ясно, кто принимал в этом участие и продавал наши национальные интересы американцам как конфеты", - рассказал М.Зольнур.

Он подчеркнул, что от 30 до 60 человек из этого списка учатся в США, в то время как остальные работают "против национальных интересов" Ирана.

Чиновник не назвал конкретных имен, однако упомянул, что на данный момент в США проживают некоторые дети высокопоставленных иранских чиновников.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, назвав соглашение "худшей сделкой в истории США". После окончательного выхода из сделки США аннулируют все достигнутые с Тегераном договоренности и восстановят санкции.

1бф ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line