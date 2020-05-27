Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 3:34

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Пентагон, если потребует президент, может быть готов к проведению ядерного испытания в течение месяцев, заявил исполняющий обязанности замминистра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер.

"Я думаю, что это может произойти достаточно быстро", - цитирует чиновника DefenseNews.

Он пояснил, что "очень быстрый тест может быть осуществлен в течение нескольких месяцев", если президент отдаст такой приказ, однако по результатам такого испытания собранные данные будут минимальными. Для подготовки к проведению масштабного испытания, которое позволит собрать массив полезных данных, могут потребоваться годы, заявил Уолтер, выступая в институте Митчелла.

Как сообщила ранее газета Washington Post, ссылаясь на информированные источники, высокопоставленные представители администрации США 15 мая обсуждали вопрос о возможности проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

Участники встречи рассматривали возможность проведения испытательного ядерного взрыва, мотивируя это информацией официальных лиц администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят ядерные испытания малой мощности.

По мнению сторонников проведения испытания, его осуществление будет способствовать поведению переговоров по СНВ, в частности, привлечения к ним Китая, к чему стремится Вашингтон.

Встреча завершилась без конкретного решения, однако один из источников сказал, что "очень похоже на то, что разговор будет продолжен".

1гк бп

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