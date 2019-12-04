Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 23:52

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки еще 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток перед лицом растущей угрозы со стороны Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

По словам осведомленных чиновников, решение об отправке дополнительно 14 тыс. военных, а также десятков кораблей и другой военной техники на Ближний Восток Трамп может принять уже в этом месяце.

Ожидаемое развертывание, вероятно, послужит сдерживающим фактором против дальнейших атак со стороны Ирана, который раздражен растущими санкциями администрации Трампа в отношении страны.

Заместитель министра обороны по политике Джон Руд заявил в среду, что Пентагон видит признаки того, что Тегеран может вскоре атаковать американские цели или интересы на Ближнем Востоке.

"Мы по-прежнему обеспокоены потенциальной иранской агрессией", - сказал Руд журналистам.

"Мы посылали властям Ирана четкие и откровенные сигналы о возможных последствиях агрессии", - добавил он.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД, а затем восстановил американские санкции в отношении Ирана.

Напряженность возросла после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, а США обвинили Иран в причастности к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

1вз тг

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