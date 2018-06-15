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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 7:59 15.06.2018 - 07:59

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп принципиально одобрил введение дополнительных пошлин на китайские товары на общую сумму примерно в $50 млрд, и об этом решении, которое может приблизить две страны к торговой войне, официально может быть объявлено уже в пятницу, сообщают мировые СМИ.

Д.Трамп принял решение о пошлинах в отношении китайских товаров по итогам совещания в четверг со своими советниками и членами администрации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Офис торгового представителя США может объявить о решении в пятницу и затем опубликовать на будущей неделе список товаров, в отношении которых могут быть введены 25%-ные пошлины. Основанием для решения является нарушение китайскими компании прав на интеллектуальную собственность.

Как пишет Financial Times, список китайских товаров в целом будет аналогичен предварительному перечню из 1300 позиций, который был предложен в начале года. Пошлины предполагается вводить поэтапно по итогам обсуждения с бизнесом. Параллельно могут быть приняты ограничения в отношении китайских инвестиций в США и экспорта американских технологий.

Пекин ранее обещал дать ответ на любые шаги США в отношении китайского экспорта.

Стороны не достигли соглашения по итогам переговоров, в ходе которых США добивались сокращения дефицита торгового баланса с КНР. Вашингтон настаивает, чтобы власти КНР взяли на себя обязательство сделать шаги, которые позволили бы американской стороне сократить на $200 млрд дефицит торговли товарами с Китаем, составляющий в настоящее время порядка $375 млрд. Пекин, однако, полагает, что достижение подобной цели потребует длительного времени.

В результате Д.Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на китайские товары вскоре после 15 июня.

"В рамках раздела 301 закона о торговле 1974 Соединенные Штаты введут 25%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары объемом $50 млрд, охватывающие важные технологии с промышленной точки зрения, включая те товары, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025", - говорилось в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Аа ко пч

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