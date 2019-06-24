Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 12:08

Нью-Йорк. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа может потребовать, чтобы используемое в Соединенных Штатах оборудование для сетей 5G разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Решение может привести к изменениям в структуре мирового производства и еще больше обострить противоречия между Вашингтоном и Пекином, пишет газета.

Трамп в мае подписал исполнительный указ, который позволяет блокировать покупку телекоммуникационными компаниями США оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности страны. Указ повлек за собой пересмотр цепи поставок в телекоммуникационном секторе США.

В рамках этого пересмотра американские чиновники выясняют у производителей телекоммуникационного оборудования, смогут ли те разрабатывать продукцию за пределами КНР. По словам источников, обсуждения находятся на начальном и неформальном этапе.

Указ может вынудить крупнейших поставщиков оборудования для американских операторов связи, финскую Nokia Corp. и шведскую Ericsson AB, перенести основное производство за пределы Китая, чтобы не потерять рынок США, который является крупнейшим для индустрии телекоммуникационного оборудования.

По данным аналитиков Citi, основанных на годовых отчетах компаний, в 2018 году в Китае было произведено 45% оборудования Ericsson и 10% оборудования Nokia.

Служба финансово-экономической информации

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