Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 13:52

Дубай. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Марк Эспер заявил о том, что он обсуждает вариант сохранить небольшое военное присутствие США на северо-востоке Сирии для охраны местных нефтяных месторождений и борьбы с остатками группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает агентство Associated press.

Выступая на пресс-конференции в Кабуле, Эспер отметил, что окончательное решение еще не принято и не представлено президенту США Дональду Трампу.

По его словам, некоторые из американских подразделений на северо-востоке Сирии все еще остаются на своих позициях, и войска все еще дислоцированы в населенных пунктах возле нефтяных полей. При этом, отметил Эспер, США контактируют с сирийскими курдами по поводу того, как не позволить боевикам ИГ захватить нефтяные месторождения.

Эспер также сказал, что в первую очередь американские военные уходят из района Кобани.

Шеф Пентагона добавил, что американская авиация продолжает патрулирование в районах расположения американских войск в Сирии в процессе их вывода из страны.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком. В Ираке находятся более 5 тыс. американских военнослужащих в рамках соглашения между двумя странами.

Также Трамп заверял, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районах, где действует перемирие в Сирии. В свою очередь глава Пентагона США Марк Эспер заявлял, что из Сирии военных направят в Ирак.

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