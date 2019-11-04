Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 2:07

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр торговли США Уилбур Росс считает, что существует возможность договориться с европейскими, японскими и южнокорейскими производителями автомобилей и не повышать ввозные пошлины на них.

"Мы надеемся, что переговоры, которые мы ведем с отдельными компаниями об их планах капитальных вложений, будут достаточно плодотворными, и не будет необходимости (в повышении тарифов - ИФ)", - сказал Росс в интервью Bloomberg Television.

Министр отметил: "У нас были очень хорошие беседы с нашими европейскими друзьями, с нашими японскими друзьями, с нашими корейскими друзьями".

Он принимает участие в ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

Администрация Трампа с прошлого года угрожает ввести тарифы до 25% на импорт автомобилей, чтобы защитить американских автопроизводителей.

Трамп в мае объявил об отсрочке введения повышенных пошлин, срок отсрочки истекает к середине ноября.

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