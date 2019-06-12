Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что обсуждает со своим польским коллегой Анджеем Дудой размещение в Польше дополнительно 2 тыс. американских военных, сообщает американское телевидение.
Трамп отметил, что планирует перебросить войска в Польшу из ФРГ.
В Варшаве ранее озвучивали идею назвать новую базу США "Форт Трамп". Президент США в среду заверил, что названия базы его не интересует, и этот вопрос будут решать власти Польши.
Президент Польши в настоящее время находится с визитом в США.
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