Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 18:46

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что обсуждает со своим польским коллегой Анджеем Дудой размещение в Польше дополнительно 2 тыс. американских военных, сообщает американское телевидение.

Трамп отметил, что планирует перебросить войска в Польшу из ФРГ.

В Варшаве ранее озвучивали идею назвать новую базу США "Форт Трамп". Президент США в среду заверил, что названия базы его не интересует, и этот вопрос будут решать власти Польши.

Президент Польши в настоящее время находится с визитом в США.

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