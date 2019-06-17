Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 9:27

Иерусалим. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт заявил о возможности переноса на ноябрь публикации плана Вашингтона по урегулированию на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что если рассуждать логически, если мы хотим дождаться формирования нового (израильского - ИФ) правительства, то нам действительно следует подождать (с публикацией плана - ИФ) до 6 ноября", - сказал Гринблатт в интервью "Джерузалем пост".

Администрация президента США Дональда Трампа ранее уже переносила публикацию плана после того, как парламент Израиля принял решение о самороспуске, что привело к назначению на 17 ноября новых выборов.

Реализацией плана США по урегулированию на Ближнем Востоке, который Трамп называет "сделкой века", занимаются старший советник, зять президента Джаред Кушнер, а также Джейсон Гринблатт.

План Трампа по ближневосточному урегулированию, основанный на финансовых и экономических методах воздействия, изначально предполагалось представить на конференции в Бахрейне 25 июня.

По словам Гринблатта, администрация США сейчас сосредоточена на подготовке к этой конференции.

1кю аю ав

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