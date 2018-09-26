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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 19:06 26.09.2018 - 19:06

Франкфурт. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - ВВП США может снизиться примерно на 2% по итогам первого года масштабного конфликта Штатов с их торговыми партнерами, тогда как экономики Китая и других государств окажутся в более выигрышном положении, свидетельствует исследование Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сценарий, оценивавшийся экспертами ЕЦБ, предусматривает повышение Вашингтоном пошлин на весь объем импортируемых Штатами товаров на 10 процентных пунктов (п.п.), а также аналогичное увеличение пошлин на американские товары торговыми партнерами страны в качестве ответных мер.

В этих условиях ВВП США упадет примерно на 2% за первый год, показало исследование ЕЦБ. Повышение ввозных пошлин и, соответственно, цен на различные товары, сократит располагаемые доходы американцев, а также негативно скажется на деловом доверии, что в свою очередь приведет к ухудшению показателей частного потребления и капиталовложений компаний.

Все это, как ожидается, нивелирует позитивные последствия повышения пошлин, к которым эксперты ЕЦБ относят ожидаемое увеличения спроса американских потребителей на местные товары.

"Очевидно, что экономика страны, вводящей пошлины, которые провоцируют ответную реакцию, находится в наихудшем положении, - отмечают в ЕЦБ. - Ее ждет ухудшение уровня жизни населения и потеря рабочих мест".

В соответствии с тем же сценарием ЕЦБ, китайская экономика усилит рост в течение первого года. Несмотря на то, что США будут импортировать меньше товаров из КНР, Пекин компенсирует это за счет наращивания объемов торговли с другими странами, отмечают в ЕЦБ.

Кроме того, китайские экспортеры, как ожидается, смогут увеличить свои доли на мировом рынке на фоне снижения поставок более дорогостоящих американских товаров.

Европейские экспортеры также могут выиграть в случае подобного торгового конфликта, хотя это будет зависеть от того, насколько быстро страны будут находить возможности для замещения американских товаров, считают аналитики ЕЦБ.

В среду стало известно, что Китай с 1 ноября понизит пошлины на импорт ряда товаров большинства своих торговых партнеров, включая производственное оборудование, бумагу, текстиль и строительные материалы. В общей сложности снижение пошлин коснется 1,585 тыс. наименований товаров, сообщил китайский государственный радиоканал со ссылкой на Госсовет КНР.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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