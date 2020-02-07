Этот контент был опубликован 7 февраля 2020 г. 3:20

Вашингтон. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США могут принять меры в отношении России, если Москва продолжит поддерживать режим Николаса Мадуро.

"Как отметили некоторые чиновники администрации, русские могут вскоре поплатиться за постоянную поддержку Мадуро. Другие, кто продолжает получать выгоду от Мадуро или поддерживать его, должны быть предупреждены. И в целом в предстоящие недели вы увидите шаги, которые продемонстрируют серьезность наших намерений в Венесуэле", - сказал Абрамс журналистам на брифинге.

При этом спецпредставитель США не стал уточнять деталей.

"Когда у нас будет соответствующее объявление, мы его сделаем. Но это не сегодня", - заявил он.

Абрамс отметил, что последние встречи лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо с госсекретарем Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом продемонстрировали приверженность США "восстановлению демократии в Венесуэле".

"Венесуэльцы имеют право жить в условиях свободы, и мы будем - будем принимать дополнительные меры для их поддержки", - добавил он.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что власти США намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении санкций в связи с деятельностью "Роснефти" в Венесуэле.

"Мы намерены в ближайшие недели очень внимательно рассмотреть этот вопрос... Вероятно, США в недалеком будущем примут меры по этой проблеме", - цитирует О'Брайана в твиттере корреспондент издания Politico Наташа Бертран.

Она пояснила, что так О'Брайан в ходе выступления ответил на вопрос, ведет ли администрация США работу над санкциями, связанными с деятельностью "Роснефти" в Венесуэле.

В сентябре минувшего года спецпредставитель США по Венесуэле Абрамс заявлял, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении "Роснефти" из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране.

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