Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 5:09

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять "нечувствительные товары" китайской компании Huawei, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники издания, на встрече на прошлой неделе президент Трамп дал зеленый свет для начала утверждения лицензий, которые позволят нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, наложенный Белым домом на Huawei в этом году.

Отмечается, что данный шаг призван сгладить напряженность между США и Китаем в преддверии торговых переговоров между двумя странами, которые возобновятся на этой неделе.

Минторг США в мае включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений. Многие аналитики полагают, что Вашингтон использует такую меру в качестве инструмента в торговой войне с Китаем.

Переговоры по торговым разногласиям на высоком уровне запланированы на четверг и пятницу. С американской стороны в них принимают участие торгпред США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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