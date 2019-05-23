Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 10:49

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон рассматривает возможность включения новых китайских компаний в свой "черный список" на фоне эскалации напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, двумя главными претендентами являются две фирмы, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Zhejiang Dahua Technology Co. Они производят различное оборудование для слежки, включая камеры видеонаблюдения.

В последние месяцы члены Конгресса, включая сенатора Марко Рубио, дважды обращались к исполнительным органам, обвиняя эти фирмы в получении выгоды от расширения мер по слежке за гражданами со стороны китайского правительства. Такие меры, по словам конгрессменов, нацелены на преследование этнических меньшинств в Китае, включая мусульман-уйгуров.

Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии. Подобные меры способны лишить иностранные компании доступа к продвинутым американским технологиям.

Ранее сообщалось, что в список будет включен производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Huawei Technologies, одна из крупнейших китайских компаний. При этом Минторг США решил отсрочить вступление в силу этого решения на 90 дней.

Hikvision использует в своем оборудовании преимущественно микрочипы производства Huawei, и пока непонятно, насколько сильно не нее повлияет возможная потеря доступа к американским технологиям. Вместе с тем аналитик Jefferies Рекс Ву отмечает, что новейшие разработки Hikvision, в том числе в сфере распознавания лиц, предусматривают использование более сложных микрочипов для машинного обучения. Такие чипы производит, в частности, американская Nvidia.

Акции Hikvision за последний месяц упали в цене на 24%. По данным FactSet, компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем камер видеонаблюдения, получает примерно треть выручки за пределами Китая, хотя на США приходится лишь 8% ее продаж. Фирма на 42% принадлежит правительству КНР, которое владеет долей через две госкомпании.

Служба финансово-экономической информации

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