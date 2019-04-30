Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 0:46

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Советник американского президента по нацбезопаности Джон Болтон пообещал в Twitter, что США рассмотрят возможность снятия санкций с чиновников и военных Венесуэлы, которые поддержат оппозицию.

"США рассмотрят возможность снятия санкций с венесуэльских чиновников и военных, которые предпринимают конкретные, измеримые шаги для поддержки демократии и свободы в Венесуэле", - написал Дж.Болтон в Twitter.

По его словам, "друзья Мадуро должны принять предложения временного президента Гуайдо об амнистии и работать с нами, чтобы обеспечить свое будущее".

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

1вз аг

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