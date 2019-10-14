***Речь идет о первом раунде санкций, скорее всего, направленных против большого числа физлиц
Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация США уже в понедельник намеревается начать вводить санкции против Турции за ее действия против курдов на севере Сирии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с этим вопросом.
"Согласно одному из этих людей, первый этап санкций, скорее всего, будет направлен против широкого круга физических лиц, и он (этот санкционный пакет - ИФ) ожидает одобрения президента США Дональда Трампа", - отмечает агентство.
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