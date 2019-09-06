Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 9:00

Киев. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Вашингтоне рассчитывают, что смена руководства Украины даст новую жизнь переговорному процессу в "нормандском формате", заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине даст новый толчок "нормандскому формату", - сказал Помпео в интервью The Daily Signal.

Госсекретарь отметил, что в настоящее время политика США заключается в том, чтобы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому шанс на выход из тупика в переговорном процессе с российской стороной, уточнив, что он с оптимизмом смотрит на то, что Зеленский может "оживить" мирный процесс.

Он добавил, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации конфликта на востоке Украины.

Помпео также считает, что освобождение 24-х украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны России.

При этом госсекретарь отказался делать предположения относительно непосредственного участия США в мирных переговорах.

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