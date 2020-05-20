Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 17:22

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне надеются, что палестинцы будут соблюдать двусторонние договоренности, несмотря на их объявление о прекращении выполнения соглашений с США и Израилем, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Мы надеемся, что договоренности по безопасности будут соблюдаться, и что та работа, которая проводится для обеспечения безопасности израильтян и палестинцев, будет продолжена", - сказал он на брифинге в госдепартаменте США.

Помпео добавил, что в США сожалеют в связи с решением палестинцев.

Накануне палестинский лидера Махмуд Аббас заявил, что считает себя свободным от выполнения всех соглашений в сфере безопасности, действующих между палестинцами и Израилем и США.

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