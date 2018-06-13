США надеются на существенное ядерное разоружение КНДР за 2,5 года
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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - США рассчитывают на существенное ядерное разоружение Северной Кореи до конца первого президентского срока президента Дональда Трампа, приводит в среду заявление госсекретаря Майкла Помпео агентство "Ассошиэйтед пресс".
Таким образом, речь идет примерно о двух с половиной годах.
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Интерфакс