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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - США рассчитывают на существенное ядерное разоружение Северной Кореи до конца первого президентского срока президента Дональда Трампа, приводит в среду заявление госсекретаря Майкла Помпео агентство "Ассошиэйтед пресс".

Таким образом, речь идет примерно о двух с половиной годах.

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Интерфакс