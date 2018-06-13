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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 17:26 13.06.2018 - 17:26

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - США рассчитывают на существенное ядерное разоружение Северной Кореи до конца первого президентского срока президента Дональда Трампа, приводит в среду заявление госсекретаря Майкла Помпео агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы надеемся, что мы сможем этого достичь в ближайшие два с половиной года", - сказал М.Помпео.

"Мы надеемся, что мы сможем это сделать. Осталось еще много работы", - добавил он.

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