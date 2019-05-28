Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 15:12

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - США надеются, что РФ поменяет позицию по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, так как причин оставлять их под стражей не осталось, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Я надеюсь, что Россия поменяет позицию", - сказал он в ходе видеобрифинга во вторник. При этом Волкер подчеркнул, что США не будут оказывать "силовое давление" на Москву для того, чтобы добиться освобождения моряков.

"С юридической точки зрения, не осталось причин для того, чтобы не отпускать их на волю", - добавил он, говоря об удерживаемых в РФ моряках.

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