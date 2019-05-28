Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 15:21

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - США надеются, что РФ поменяет позицию по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, так как причин оставлять их под стражей не осталось, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Я надеюсь, что Россия поменяет позицию", - сказал он в ходе видеобрифинга во вторник.

При этом Волкер подчеркнул, что США не будут оказывать "силовое давление" на Москву для того, чтобы добиться освобождения моряков.

"С юридической точки зрения, не осталось причин для того, чтобы не отпускать их на волю", - добавил он, говоря об удерживаемых в РФ моряках.

На прошлой неделе Международный трибунал ООН по морскому праву вынес в субботу решение по жалобе Украины, которая 16 апреля 2019 года обратилась за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Трибунал постановил освободить моряков и украинские корабли. Волкер подчеркнул, что США считают такой вердикт правильным.

МИД России в свою очередь считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Соответствующее заявление было сделано министерством 16 апреля.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.

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