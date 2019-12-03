Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 17:43

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - В госдепе надеются, что Россия пересмотрит некоторые свои действия, нарушающие, по мнению Вашингтона, положения Договора по открытому небу.

"Нарушения есть. И есть моменты, которые, как мы надеемся, Россия пересмотрит. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию", - сказал во вторник помощник госсекретаря США Кристофер Форд на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о претензиях Штатов к России по Договору об открытом небе.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Российская Федерация ратифицировала Договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

О том, что Белый дом рассматривает выход из Договора по открытому небу, стало известно 8 октября 2019 года. Тогда председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом к советнику по нацбезопасности президента Роберту О'Брайену. В своем обращении он осудил намерение администрации прекратить участие США в ДОН.

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