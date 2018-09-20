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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 22:36 20.09.2018 - 22:36

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти США после введения санкций против КНР за покупку российских С-400, выразили надежду, что этот шаг станет важным сигналом и для других потенциальных покупателей российского оружия.

"Мы надеемся, что это шаг станет ясным сигналом о серьезности наших намерений. И, может быть, он подтолкнет других к тому, чтобы хорошо подумать по поводу целесообразности сотрудничества с Россией в сфере обороны и разведки", - приводит издание "Вашингтон экзаминер" слова высокопоставленного представителя администрации США.

В материале отмечается, что санкции против Китая могут стать сигналом для Турции, ожидающей поставки С-400 из РФ.

Ранее в четверг Минфин США сообщил, что ввел санкции в отношении отдела развития техники Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Ограничительные меры вводятся в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли российским вооружением.

В госдепе США уточняют, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских систем С-400, а также самолетов Су-35.

Китай стал первым иностранным покупателем систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Контракт был подписан в 2014 году. Планируется, что поставки С-400 Китаю завершатся до 2020 года.

В августе 2017 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку систем С-400 Китаю.

"Вашингтон экзаминер" отмечает, что эти санкции - первый случай, когда США в рамках CAATSA вводятся санкции против страны, купившей у РФ оружие.

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